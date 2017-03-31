Мирча Луческу: Когда я работал в «Шахтере», 75 процентов наших матчей судили арбитры из Киева. В России все так же

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».

- Что скажете о «Рубине»?

- Команда с большими претензиями. В начале чемпионата этот клуб сделал больше всего инвестиций, чтобы собрать команду, которая должна была биться за путевку в Лигу чемпионов. Хороший тренер был приглашен, хорошие игроки. Физически крепкая команда с опытными футболистами в составе. У них есть свой стиль, они играют в атакующий футбол. Непростая игра, как и все остальные, которые у нас остаются.

Будем надеяться, что поле и погодные условия позволят продемонстрировать хороший футбол. Хотелось бы, чтобы команда выглядела хотя бы на уровне игры с «Арсеналом». Много было разговоров после этой игры, счет должен был быть 6:0 или 7:0, и тогда бы ничего не было сказано после матча. Мы имели преимущество во владении мячом, как было и в матчах с «Амкаром» и ЦСКА. Мы создаем очень много голевых моментов, заставляем соперника обороняться в своей штрафной площадке и совершать много фолов. К сожалению, пока не забиваем и не реализовываем те моменты, которые создаем при том преимуществе, которое у нас есть в матчах с любым соперником в чемпионате России.



- Определились ли вы с вратарем на матч с «Рубином»?

- Да, но говорить не буду.

- Почему на тренировке нет Кержакова?

- У него респираторное заболевание, он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя хочу отметить, что он хорошо вышел на замену в матче с «Арсеналом», за 15 минут создал три голевых момента. Сейчас перед тренировкой сказал ему, что хочу, чтобы он быстрее восстановился и начал работать в общей группе. Хочу отметить его большую помощь как на футбольном поле, так и вне его.



- Уже больше не хочу комментировать, честно говоря. Есть много аргументов, которые я уже называл, а ничего нового я вам не скажу. То же самое было на Украине - 75% выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В Петербурге я обещаю, что очки не будут потеряны. Проблемы другого характера, которые вы знаете, возникают на выезде. Хотя лучше бы москвичи судили нас дома, пожалуйста, судите нас. Но они, к сожалению, наоборот все делают - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч 21 тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.