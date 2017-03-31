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Лавиолетт провел 1000-й матч в качестве тренера в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:3) стал для главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта 1000-м в лиге.

Лавиолетт начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне 2001/2002, когда дебютировал в роли главного тренера в «Айлендерс». С тех пор он не пропустил ни одного сезона в лиге.

В 2003 году американец возглавил «Каролину», с которой в 2006 году выиграл Кубок Стэнли. С 2009 по 2013 годы Лавиолетт тренировал «Филадельфию», откуда был отправлен в отставку после трех стартовых матчей сезона 2013/2014.

А летом 2014 года тренер возглавил «Нэшвилл». В нынешнем сезоне 52-летний американец близок к тому, чтобы вывести «хищников» в плей-офф в третий раз подряд.

Матч

Нэшвилл - Торонто - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 18:42 (0:1 - бол.). Мэттьюз (Браун, Гардинер), 38:43 (0:2 - бол.). Форсберг (Джохансен, Арвидсон), 49:37 (1:2). Браун (Кадри, Гардинер), 59:01 (1:3 - п.в.).

Место и дата

31 марта 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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