Лавиолетт провел 1000-й матч в качестве тренера в НХЛ
Матч регулярного
чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:3) стал для главного тренера «Нэшвилла» Питера
Лавиолетта 1000-м в лиге.
Лавиолетт начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне 2001/2002, когда дебютировал в роли главного тренера в «Айлендерс». С тех пор он не пропустил ни одного сезона в лиге.
В 2003 году американец возглавил «Каролину», с которой в 2006 году выиграл Кубок Стэнли. С 2009 по 2013 годы Лавиолетт тренировал «Филадельфию», откуда был отправлен в отставку после трех стартовых матчей сезона 2013/2014.
А летом 2014 года тренер возглавил «Нэшвилл». В нынешнем сезоне 52-летний американец близок к тому, чтобы вывести «хищников» в плей-офф в третий раз подряд.
Матч
Нэшвилл - Торонто - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 18:42 (0:1 - бол.). Мэттьюз (Браун, Гардинер), 38:43 (0:2 - бол.). Форсберг (Джохансен, Арвидсон), 49:37 (1:2). Браун (Кадри, Гардинер), 59:01 (1:3 - п.в.).
Место и дата
31 марта 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция