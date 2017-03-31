Лавиолетт провел 1000-й матч в качестве тренера в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:3) стал для главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта 1000-м в лиге.

Лавиолетт начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне 2001/2002, когда дебютировал в роли главного тренера в «Айлендерс». С тех пор он не пропустил ни одного сезона в лиге.

В 2003 году американец возглавил «Каролину», с которой в 2006 году выиграл Кубок Стэнли. С 2009 по 2013 годы Лавиолетт тренировал «Филадельфию», откуда был отправлен в отставку после трех стартовых матчей сезона 2013/2014.

А летом 2014 года тренер возглавил «Нэшвилл». В нынешнем сезоне 52-летний американец близок к тому, чтобы вывести «хищников» в плей-офф в третий раз подряд.