Игорь Смольников: Что за травма у меня была? Как-нибудь потом все расскажу

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».

- Как ваше здоровье?

- Надеюсь, все преодолел. Позже будет видно.

- Вы готовы играть против «Рубина»?

- Посмотрим, но я тренируюсь в общей группе со всей командой.

- Что с вами было?

- Как-нибудь потом расскажу.

- Как команда подходит к матчу против «Рубина»?

- Все в разном состоянии: кто-то только приехал из сборных, но у нас есть два дня, чтобы подготовиться к воскресному матчу.

- Вы в первом круге обыграли «Рубин» со счетом 4:1. Что изменилось в командах с тех пор?

- Думаю, это покажет только игра. У соперников есть какие-то проблемы, но мы движемся к своей цели. Игра будет тяжелая.

- Насколько полезна была товарищеская игра с «Уфой»?

- Такие матчи всегда полезны для тех, кто получает мало игровой практики. Игра всегда лучше, чем тренировка.

- Как вам матчи сборной России?

- Сборная готовится по собственному плану, тренер ищет. Что-то не получается, но если продолжить трудиться - все будет.

- Как думаете, сможете вернуться в сборную?

- Не могу так далеко загадывать. Посмотрим, как я буду выглядеть. Если буду достоин - позовут и вернусь в национальную команду, - приводит слова Смольникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч 21 тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.