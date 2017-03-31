Игорь Смольников: Что за травма у меня была? Как-нибудь потом все расскажу
Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против казанского «Рубина».
- Как ваше здоровье?
- Надеюсь, все преодолел. Позже будет видно.
- Вы готовы играть против «Рубина»?
- Посмотрим, но я тренируюсь в общей группе со всей командой.
- Что с вами было?
- Как-нибудь потом расскажу.
- Как команда подходит к матчу против «Рубина»?
- Все в разном состоянии: кто-то только приехал из сборных, но у нас есть два дня, чтобы подготовиться к воскресному матчу.
- Вы в первом круге обыграли «Рубин» со счетом 4:1. Что изменилось в командах с тех пор?
- Думаю, это покажет только игра. У соперников есть какие-то проблемы, но мы движемся к своей цели. Игра будет тяжелая.
- Насколько полезна была товарищеская игра с «Уфой»?
- Такие матчи всегда полезны для тех, кто получает мало игровой практики. Игра всегда лучше, чем тренировка.
- Как вам матчи сборной России?
- Сборная готовится по собственному плану, тренер ищет. Что-то не получается, но если продолжить трудиться - все будет.
- Как думаете, сможете вернуться в сборную?
- Не могу так далеко загадывать. Посмотрим, как я буду выглядеть. Если буду достоин - позовут и вернусь в национальную команду, - приводит слова Смольникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч 21 тура РФПЛ «Рубин» - «Зенит» пройдет 2 апреля в Казани и начнется в 14.00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.