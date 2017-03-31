Виталий Мутко: Нужно возмещать бюджетные средства, которые выделяются на профессиональный спорт
Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко на итоговом заседании Коллегии Минспорта России заявил о том, что нужно сокращать государственное финансирование профессиональног
- Тема развития экономики спорта крайне важна. Мы должны постепенно возмещать бюджетные средства, которые направляются на финансирование профессиональног
Становится стыдно, когда вникаешь в экономику профессиональног
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически