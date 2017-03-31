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Виталий Мутко: Нужно возмещать бюджетные средства, которые выделяются на профессиональный спорт

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко на итоговом заседании Коллегии Минспорта России заявил о том, что нужно сокращать государственное финансирование профессионального спорта.

- Тема развития экономики спорта крайне важна. Мы должны постепенно возмещать бюджетные средства, которые направляются на финансирование профессионального спорта. Сейчас нет речи, о том, что завтра госфинансирование клубов будет прекращено, но нам надо к этому двигаться.

Становится стыдно, когда вникаешь в экономику профессионального спорта. Люди работают очень поверхностно, получают деньги от государства, а потом ввергают клубы в долги - сказал Мутко.

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