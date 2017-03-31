Исмагулов и Дивнич будут биться за пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе в Оренбурге

После того, как стало известно, что Абукар Яндиев временно берет паузу на выступления по MMA и титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе становится вакантным, было принято решение провести бой между ближайшими кандидатами – 26 мая в Оренбурге на турнире M-1 Challenge 78 экс-чемпион Максим Дивнич (Москва, 13-2) будет биться с Дамиром Исмагуловым (Новый Поток и клуб Боец, 8-2).

Максим Дивнич в своем последнем бою уверенно разобрался с чемпионом различных американских промоушенов Кеоном Колдвелом. У американца несмотря на весь его немалый опыт в бою не было практически никакой возможности серьезно потрясти своего оппонента, что привело к победе Дивнича техническим нокаутом. Всего в карьере россиянина нокаутов уже 8, а каждый его бой всегда был по-настоящему упорным и зрелищным. В мае 2015 года именно в Оренбурге он потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере и потерял пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе. Спустя два года Максим Дивнич вновь едет на Битву в Сердце Континента, чтобы вернуть утраченное.

Дамир Исмагулов после поражения от Рамазана Эсенбаева одержал пять побед подряд – одна другой зрелищней и уже давно буквально требовал от руководства M-1 Global дать ему титульный бой. Наконец эта мечта осуществится и более того, Дамир будет биться там, куда он неоднократно обещал привезти пояс чемпиона – в Оренбурге, при поддержке многотысячной армии болельщиков.