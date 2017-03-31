Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Кайсар
Баскетбол  Црвена Звезда- : -УНИКС
Футбол  Герта- : -Хоффенхайм
Футбол  Анжи- : -Урал
Теннис  Надаль- : -Фоньини
Баскетбол  Панатинаикос- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Винициус Лопес: Устрою с Харитоновым настоящую «зарубу», которую он точно запомнит

Источник:  Mix FightКомментарии

Бразильский тяжеловес Маркус Винициус Лопес по прозвищу «Гора» прокомментировал предстоящий поединок против Сергея Харитонова на турнире M-1 Challenge 80 в Китае.

«Я очень рад возможности провести бой против такой легенды нашего спорта как Сергей Харитонов. Сейчас я уже начал подготовку и планирую выложить все свои силы, чтобы устроить отличную зарубу. Думаю, я вполне смогу дать ему самый сложный бой, который он точно запомнит. Несмотря на превосходство соперника в габаритах, я считаю, что смогу составить не только достойную конкуренцию, но и победить в этом бою. И я постараюсь сделать это в максимально убедительной манере, не оставив сомнений ни судьям, ни зрителям.Поэтому желаю Сергею удачи в подготовке, и обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы наш бой никого не оставил равнодушным», - сказал Лопес.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M-1 Challenge 76. Давелла сразится против ДалгиеваВпервые в истории турниров M-1 Challenge на одном шоу выступят два брата – на турнире M-1 Challenge 76 в Назрани вслед за Диего Давеллой в рейдж поднимется и его младший брат - Хелитон Давелла (Бразилия, 15-5) для того, чтобы сразится с любимцем местных зрителей Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия, 8-1).Исмагулов и Дивнич будут биться за пояс чемпиона M-1 Challenge в легком весе в ОренбургеПосле того, как стало известно, что Абукар Яндиев временно берет паузу на выступления по MMA и титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе становится вакантным, было принято решение провести бой между ближайшими кандидатами – 26 мая в Оренбурге на турнире M-1 Challenge 78 экс-чемпион Максим Дивнич (Москва, 13-2) будет биться с Дамиром Исмагуловым (Новый Поток и клуб Боец, 8-2).Матмурадов и Курзанов показали одинаковый вес перед очным боем за титул чемпиона Fight NightsВчера в Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Fight Nights Global 62? который состоится 31 марта.Рашид Магомедов сразится с Грином на турнире UFC Fight Night 108Российский боец ММА легкой весовой категории Рашид Магомедов свой следующий поединок в UFC проведет против американца Бобби Грина.Мировой уровень. 5 причин следить за российской лигой ACBМировой уровень. 5 причин следить за российской лигой ACB15 апреля в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам ACB 57.Тито Ортиc: Предлагал руководству Bellator сразиться с ЕмельяненкоЭкс-чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис рассказал журналистам, что предлагал свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону в бою с россиянином Федором Емельяненко.Андрей Терентьев: Не обязательно становится профессиональным бойцом, спортсмены востребованы в жизниВ Омске определились победители чемпионата Сибирского федерального округа по ММА, - отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам, итоги которого прокомментировал вице-президент Союза ММА России, президент Омской федерации ММА Андрей Терентьев.Орловский сразится с Тыбурой на турнире UFC в СингапуреБелорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский свой следующий бой в UFC проведет 17 июня в Сингапуре.Люк Рокхольд: Если Сен-Пьер победит Биспинга, он не станет драться с лучшими бойцамиБывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд прокомментировал ближайший бой действующего чемпиона Майкла Биспинга, который сразится с не выступавшим несколько лет Жоржем Сен-Пьером.Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцомВ семье российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко пополнение – жена легендарного спортсмена родила девочку.Илья Курзанов: В прошлый раз мы с Матмурадовым устроили хороший бойУчастник титульного поединка в полулегком весе (65.8 кг) Илья Курзанов рассказал о своей подготовке к бою против Александра Матмуратова, напомним это противостояние станет со-главным событием предстоящего турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва).M-1 Challenge 76. Велиев проведет бой против ОмароваНа международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76, который пройдет 22 апреля в Республике Ингушетия вице-чемпион мира по смешанным боевым единоборствам Эльнур Велиев (Украина, 6-0-1) сразится с Залимбегом Омаровым (Fighting Eagle, 7-2-1).ACB подписал контракт с бойцом Бреттом КасвелломРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракт с бойцом смешанного стиля Бреттом Касвеллом по прозвищу «Маленький ниндзя».Майкл Макдональд подписал контракт с BellatorБывший боец легчайшего дивизиона UFC Майкл Макдональд подписал контракт с лигой Bellator.Россиянин стал чемпионом в США, а американец – доктором наук в ЛНРРоссиянин стал чемпионом в США, а американец – доктором наук в ЛНР«Советский спорт» рассказывает о главных события в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Яна Куницкая: После поражения от Эвингер мне нужно разобраться в себеРоссиянка Яна Куницкая 26 марта проиграла американке Тони Эвенгер в бою за титул чемпионки легчайшей весовой категории организации Invicta FC. Во втором раунде американка сумела провести удушающий прием, заставив Куницкую сдаться.Девушка дня. 23-летняя красотка из мира ММА Пейдж ВанзантДевушка дня. 23-летняя красотка из мира ММА Пейдж ВанзантСегодня, 26 марта известная девушка-боец из США Пей дж Ванзант отмечает свой 23-й день рождения.Макгрегор похвастался своим новым эксклюзивным автомобилем (фото)Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор похвастался своим новым эксклюзивным автомобилем Lamborghini Huracan Avio.Эспарза проведет бой против Мороз на турнире UFC Fight Night 112Экс-чемпионка UFC Карла Эспарза свой следующий поединок проведет против украинки Марины Мороз на турнире UFC Fight Night 112, который состоится 25 июня в Оклахома-Сити (США).Вадим Немков: Мохнаткин победит Павловича решением судейИзвечный соперник Михаила Мохнаткина в соревнованиях по боевому самбо Вадим Немков, высказал свое мнение о предстоящем титульном бое Михаила против Сергея Павловича на турнире Fight Nights Global 62? который состоится 31 марта в Москве.
Другие
Виталий Мутко: В 2016 году наша антидопинговая система дала сбой
Футбол
Сергей Рыжиков: Чемпионат мира в России будет одним из лучших, в этом даже не сомневаюсь
Теннис
Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды
Футбол
Леонид Слуцкий: Для болельщиков «Арсенала» Аршавин культовая фигура и легенда
все новости
Сергей Харитонов
Сергей Харитоноввсе новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства