Маркус Винициус Лопес: Устрою с Харитоновым настоящую «зарубу», которую он точно запомнит

Бразильский тяжеловес Маркус Винициус Лопес по прозвищу «Гора» прокомментировал предстоящий поединок против Сергея Харитонова на турнире M-1 Challenge 80 в Китае.

«Я очень рад возможности провести бой против такой легенды нашего спорта как Сергей Харитонов. Сейчас я уже начал подготовку и планирую выложить все свои силы, чтобы устроить отличную зарубу. Думаю, я вполне смогу дать ему самый сложный бой, который он точно запомнит. Несмотря на превосходство соперника в габаритах, я считаю, что смогу составить не только достойную конкуренцию, но и победить в этом бою. И я постараюсь сделать это в максимально убедительной манере, не оставив сомнений ни судьям, ни зрителям.Поэтому желаю Сергею удачи в подготовке, и обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы наш бой никого не оставил равнодушным», - сказал Лопес.