Зайцев может подписать семилетний контракт с «Торонто»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев ведет переговоры о подписании долгосрочного контракта с клубом.

Как сообщает «RT на русском» 25-летний российский игрок обороны может заключить соглашение на семь лет с зарплатой в 4,5 миллиона долларов.

«Я не могу комментировать переговоры, но Зайцев – хороший хоккеист, и если он хочет быть игроком команды долгое время, это здорово», – сказал главный тренер «кленовых листьев» Майк Бэбкок.

В случае подписания такого контракта Зайцев станет вторым по уровню зарплаты защитником «Торонто» после Моргана Райлли, который зарабатывает пять миллионов долларов.

Напомним, нынешний сезон является дебютным для воспитанника «Крыльев Советов» в НХЛ. В 76 матчах «кленовых листьев» он набрал 34 (4+30) очка при показателе полезности «–21» и 34 минутах штрафа.