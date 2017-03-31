M-1 Challenge 76. Давелла сразится против Далгиева

Впервые в истории турниров M-1 Challenge на одном шоу выступят два брата – на турнире M-1 Challenge 76 в Назрани вслед за Диего Давеллой в рейдж поднимется и его младший брат - Хелитон Давелла (Бразилия, 15-5) для того, чтобы сразится с любимцем местных зрителей Хамзатом Далгиевым (Республика Ингушетия, 8-1).

Ударную мощь Диего Давеллы российская публика уже успела оценить в бою последнего с Залимбегом Омаровым. Теперь же настал черед младшему брату явить свою сокрушительную технику – ведь на его счету 11 побед нокаутом! Старт карьеры в смешанных единоборствах у него не задался – в совсем юном возрасте он потерпел 4 поражения в 6 боях, но начиная с 2012 года Хелитон выдает потрясающую серию из 14 побед в 15 боях. Прекрасно подкованный как в боксе, так и в бразильском джиу-джиу джитсу он словно буря промчался по бразильским турнирам, сокрушая всех на своем пути и сейчас вслед за старшим братом готов перемахнуть через океан, чтобы испытать свои силы в далекой России.

Звездный час Хамзата Далгиева пришелся на турнир M-1 Challenge 73, который проходил в только что открывшемся Дворце Спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани. Тогда при неистовой поддержке переполненных трибун раз за разом он вырывался из казалось бы безвыходных болевых и удушающих приемов, в которые его несколько раз подряд ловил опытнейший англичанин Кристиан Холли. Но на удивление своего оппонента Хамзат каким-то невероятным усилием каждый раз умудрялся выворачиваться и проводить контр-атаки и когда во втором раунде силы противника стали иссякать, Далгиев пошел в атаку и сам провел победный удушающий прием, сорвав овации благодарных зрителей. Этой победой молодой спортсмен проломил себе дорогу в элитный дивизион и следующая победа над столь грозным соперником сделает Хамзата одним из главных претендентов на титульный бой в полулегком весе.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе

Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-2 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6-0

(До 65,8 кг), Хелитон Давелла (Бразилия), 15-5 - Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8-1

(До 65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18-5 - Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21-9 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-3

(До 65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6-0-1 - Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7-2-1