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Сергей Харитонов — Чейз Гормли. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Рано утром в субботу по московскому времени состоится турнир Bellator 175. В рамках этого турнира российский тяжеловес Сергей Харитонов проведет бой против американца Чейза Гормли.

«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.

- Несмотря на свое скоропостижное поражение нокаутом в предыдущем поединке против Джеви Аяйлы, Харитонов по-прежнему ценный игрок для лиги Bellator. Букмекеры считают, что Сергей одержит уверенную победу. В карьере российского бойцы был лишь один случай, когда он проигрывал дважды подряд. Это случилось в далеком 2006 году. Тогда в рамках турниров Pride, Харитонов сначала проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде, а затем потерпел поражение от соотечественника Александра Емельяненко и тоже техническим нокаутом в первом раунде.

Сейчас Харитонов не такой быстрый, как десять лет назад, но его удар по-прежнему силен. Да и соперник — Чейз Гормли — боец, который звезд с неба никогда не хватал. Бой, скорее всего, не продлится все отведенное для него время и завершится нокаутом в исполнении российского спортсмена.

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Сергей Ващенко
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