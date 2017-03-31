Юрген Клопп: Игрокам нужно отдыхать, а они проводят товарищеские матчи за сборные

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал расписание премьер-лиги и структуру международного календаря.

Напомним, полузащитник «красных» Адам Лаллана получил травму бедра в расположении сборной Англии и может пропустить месяц.

«Нам придется сложно в эти четыре недели без Адама. Четыре недели – это может быть восемь матчей, а это очень много.

Кому пришла в голову эта идея ставить матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на воскресенье перед тем, как Германия и Англия сыграют в среду. Нам всем нужно начать лучше взаимодействовать друг с другом: Футбольной ассоциации, премьер-лиге, телевидению, клубам – ведь мы стараемся продать лучший продукт.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – одна из самых напряженных игр сезона. Нельзя ставить такие яркие матчи перед игрой Германии и Англии. Это сказывается на игроках, и они получают травмы в международную паузу.

Товарищеские матчи на этой стадии сезона? Некоторые говорят, что они важны, так как позволяют узнать что-то новое об игроках. Но через восемь недель будет еще больше товарищеских матчей. Игрокам нужно отдыхать, а они проводят товарищеские матчи за свои сборные», – приводит Sky Sports слова Клоппа.

Напомним, Лаллана возвращается из сборной с травмой во второй раз в сезоне. В ноябре он пропустил несколько недель из-за повреждения паха.

Добавим, что в субботу «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» на «Энфилде» в мерсисайдском дерби.