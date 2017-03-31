Пекка Ринне: Пока не чувствую себя старым, хотя я такой уже и есть

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне рассказал о том, что чувствует после того, как провел 500-й матч в НХЛ.

«Когда достигаешь такого рубежа, вроде бы есть повод обернуться на все эти годы, предаться любимым воспоминаниям. Вспомнить классные матчи, всех ребят, с которыми играл…

Но я пока не чувствую себя старым, если вы на это намекаете. Хотя, пожалуй, если вдуматься, я уже старый и есть (смеется). Выступаю за «Предаторз» уже очень много лет. А ведь когда я рос, то даже вообразить не мог, что в один прекрасный день отыграю в НХЛ свой 500-й матч», – приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.

Напомним, финский голкипер дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006. 34-летнему Ринне принадлежат рекорды клуба по матчам среди вратарей, минутам, победам, сухим победам, сэйвам, проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.