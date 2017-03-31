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Евгения Тарасова: Нога распухла, кататься пришлось на обезболивающих

Источник:  Газета.RuКомментарии

Фигуристка Евгения Тарасова, завоевавшая в паре с Владимиром Морозовым бронзу чемпионата мира, поделилась своими впечатлениями.

- Нога распухла, кататься пришлось на обезболивающих. Но все зависело от меня. Хочешь кататься — катайся. Мы смогли достойно закончить этот чемпионат мира, приобрели бесценный опыт как бороться с собой в непредвиденной ситуации. До этого никогда не приходилось выступать с травмой. 

Для нас это третий чемпионат мира, и каждый год мы старались прибавить в чем-то. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Но всему свое время. Вот сейчас есть медаль, но нужно сокращать отставание от Алены (Алены Савченко/Бруно Массо), китайцев… И мы знаем, как это сделать, - цитирует Тарасову «Газета.Ru».

Победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань. Второе место заняла немецкая пара Алена Савченко/Бруно Массо. Бронзовые медали в активе российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов. 

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