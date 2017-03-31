Генрих Мхитарян: Я знал, что рано или поздно получу шанс в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о том, как справился с трудностями в начале своего английского этапа карьеры.

«Наша жизнь ничего не стоит без трудностей. Каждый человек должен уметь справиться с ними, это касается и меня.

Но мне было нетрудно преодолеть их, потому что я знал, что рано или поздно получу свой шанс и использую его.

Бывают случаи, когда человек сталкивается с более серьезными проблемами, и он должен быть готов к этому. Я лишь ждал своего шанса. Я работал, упорно работал, ждал шанса, получил его и воспользовался им», – приводит Sky Sports слова Мхитаряна.

Напомним, до декабря 28-летний полузащитник лишь раз выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге.

Сейчас на его счету три гола и одна голевая передача в 15 матчах чемпионата. Также он забил три гола в шести матчах Лиги Европы и один гол в трех матчах Кубка Англии.