Хартикайнен и Макаров останутся в «Салавате Юлаеве» на два года
Форварды «Салавата
Юлаева» Теему Хартикайнен и Игорь Макаров продолжат карьеру в уфимском клубе,
сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, 26-летний финн согласовал с клубом контракт на два года. Ранее сообщалось о том, что Хартикайнен может продолжить карьеру в ЦСКА или уехать в НХЛ.
Предстоящий сезон может стать пятым для форварда в «Салавате Юлаеве». В 249 матчах КХЛ он набрал 164 (66+98) очка.
Ожидается, что двухлетний контракт также подпишет и 29-летний Макаров. Форвард перешел в «Салават Юлаев» из ЦСКА по ходу сезона. В 32 матчах он набрал 15 (6+9) очков, после чего получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.
Напомним, новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал финн Эркка Вестерлунд.
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