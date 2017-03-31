WADA намерено обсудить с Мутко и Жуковым участие России в ОИ-2018

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерено в начале апреля провести встречу со спортивным руководством России, на которой пойдет речь об участии сборных команд России в Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

«Руководство WADA хочет встретиться в начале апреля в Копенгагене со мной, Виталием Мутко, Александром Жуковым, Павлом Колобковым и Виталием Смирновым, чтобы обсудить вопрос участия наших команд в Играх 2018 года в Пхенчхане. Они хотят обсудить вопросы решения сложившейся ситуации», – приводит ТАСС слова Лукина.

Напомним, Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года, а Паралимпиада – с 9 по 18 марта.