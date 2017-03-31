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Хавьер Грасия: «Рубин» хочет реабилитироваться за поражение от «Зенита» в первом круге

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Зенитом».

- Это будет интересный матч, сложная игра против серьезного соперника, который является кандидатом на чемпионство. К сожалению, матч первого круга был одним из наших худших матчей в этом сезоне. Мы очень хотим реабилитироваться, добиться результата, хотим посвятить его болельщикам, порадовать. Это будет хорошая возможность, чтобы команда начала хорошую динамику в матче против серьезного соперника, - цитирует Грасию официальный сайт «Рубина2.

Напомним, что матч «Рубин» - «Зенит» состоится 2 апреля в Казани. После 20 туров казанцы занимают девятое место в РФПЛ, «Зенит» расположился на третьей строчке. 

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