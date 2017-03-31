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В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи начнут готовить волонтеров к Кубку конфедераций

Источник:  RT на русскомКомментарии

В четырех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций, в апреле будет запущена программа по обучению волонтеров, сообщает «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

В Москве в Российском экономическом университете имени Плеханова старт программе обучения даст заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко и посол чемпионата мира по футболу в России Сергей Белоголовцев. С обращением к волонтерам выступит полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России выступит в группе A с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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