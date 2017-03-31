В Англии игрок пожизненно отстранен от футбола за нападение на болельщика
Футболист английского клуба «Собриджворт», выступающего в девятом дивизионе, был пожизненно отстранен от футбола, сообщает «Свободная Пресса».
Во время матча «Собриджворта» с командой «Клэптон» футболист угрожал одному из фанатов команды соперника ножом. Все началось с того, что фанат плюнул в игрока, после чего тот достал нож и начал угрожать болельщику физической расправой.
Помимо пожизненного отстранения от футбола игроку также грозит уголовная ответственность.
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