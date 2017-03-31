Макс Пачиоретти: Мы думали о плей-офф с того момента, как прозвучала последняя финальная сирена в прошлом сезоне
Форвард «Монреаля»
Макс Пачиоретти после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2)
прокомментировал выход команды в плей-офф.
«Это приятное чувство, – приводит слова Пачиоретти официальный сайт лиги. – Мы работали над этим с тех пор, как прозвучала последняя финальная сирена в прошлом сезоне, и держали это в голове. И несмотря на все неудачи, нам удалось собрать воедино 77 хороших матча.
Мы гордимся тем, что сделали, но теперь нам нужно успокоиться и постараться подчистить некоторые моменты нашей игры, которые могут принести нам успех в плей-офф.
Сейчас тот момент, когда все могут быть довольны своей игрой. Надеемся, что этот импульс поможет нам в плей-офф играть также остро в атаке, как это было в матче с «Флоридой».
Матч
Монреаль - Флорида - 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)
Голы:
Байрон (Галлахер, Больё), 7:24 (1:0). Плеканец (Галлахер, Емелин), 10:04 (2:0). Байрон (Больё, Галлахер), 13:19 (3:0). Смит (Йокинен), 30:41 (3:1). Пачиоретти (Радулов), 43:52 (4:1). Матесон (Трочек, Писик), 48:45 (4:2). Галлахер (Дэвидсон, Плеканец), 52:55 (5:2). Дано (Радулов), 56:49 (6:2).
Место и дата
31 марта 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция