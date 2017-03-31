Макс Пачиоретти: Мы думали о плей-офф с того момента, как прозвучала последняя финальная сирена в прошлом сезоне

Форвард «Монреаля» Макс Пачиоретти после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2) прокомментировал выход команды в плей-офф.

«Это приятное чувство, – приводит слова Пачиоретти официальный сайт лиги. – Мы работали над этим с тех пор, как прозвучала последняя финальная сирена в прошлом сезоне, и держали это в голове. И несмотря на все неудачи, нам удалось собрать воедино 77 хороших матча.

Мы гордимся тем, что сделали, но теперь нам нужно успокоиться и постараться подчистить некоторые моменты нашей игры, которые могут принести нам успех в плей-офф.

Сейчас тот момент, когда все могут быть довольны своей игрой. Надеемся, что этот импульс поможет нам в плей-офф играть также остро в атаке, как это было в матче с «Флоридой».