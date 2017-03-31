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Мирча Луческу: Дзюба должен решить проблему, чтобы потом не было так: он три дня тренируется, потом восстанавливается, в сборную не едет

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии футболистов петербургского клуба перед матчем с «Рубином».

- Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми? Кто точно не сыграет с «Рубином»?
- Жирков вернулся из сборной с проблемой, сейчас даже не работает в общей группе. Естественно, не будет принимать участия в игре с «Рубином». Все остальные вернулись в нормальном состоянии. Раньше приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Нету и Жулиано проводят сегодня первую тренировку в общей группе. Конечно, всегда есть определенные проблемы после игр сборных — все-таки это перерыв почти две недели. Игроки возвращаются из другой обстановки, с другими принципами из своих сборных, и это нормально.

Нужно приводить их к общему знаменателю. После возвращения из сборных мы всегда, и сейчас в том числе, проводим теоретические занятия, чтобы вернуть футболистов к нашим принципам игры. Есть еще проблемы с Шатовым - он тренировался, потом лечился, сегодня опять вернулся в общую группу. Остальные все здоровы и готовятся к матчу.

- Что с Дзюбой? Что у него за проблемы с коленом?
- Это старая проблема, старая травма, которая иногда дает о себе знать. Ему нужно немного больше времени на восстановление. Надеюсь, что он решит эту проблему летом, когда будет перерыв. Много игроков со старыми проблемами в этом году - тот же Дзюба, и Шатов, и Анюков, и Смольников, и Жирков. Это все игроки со старыми проблемами, которые порой о себе дают знать. Это не связано с игрой или какими-то моментами тренировок. 

- Правда ли, что с Данни будет продлен контракт?
- Надеюсь, что когда это произойдет, клуб это объявит. Пока официальных заявлений не было. 

- Александр Кержаков отсутствует в общей группе. Почему?
- У него респираторное заболевание, он лечится. Скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя хочу отметить, что он хорошо вышел на замену в матче с «Арсеналом», за 15 минут создал три голевых момента. Сейчас перед тренировкой сказал ему, что хочу, чтобы он быстрее восстановился и начал работать в общей группе. Хочу отметить его большую помощь как на футбольном поле, так и вне его. 

- Относительно Дзюбы - вы сказали, что летом у него будет много свободного времени, но летом пройдет Кубок Конфедераций.
- Он должен решить проблему, чтобы потом не было так, что он три дня тренируется, потом восстанавливается, в сборную не едет. Это самое главное. Нужно, чтобы он нашел время и решил проблему. От этого выиграет и «Зенит», и сборная. Ему нужен период восстановления, чтобы решить проблему. То, что он не тренируется каждый день, естественно, влияет на его функциональное состояние, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».  

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