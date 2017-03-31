Сергей Устюгов: Никто не думал, что за сезон получится выйти на два пика

Двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов подвел итоги сезона.

– Сезон сложился неплохо (улыбается). Удалось выйти на два пика формы, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Устюгова. – Сейчас в Ханты-Мансийске будет тренерский совет. Все обсудим по дальнейшим сборам. Решим, как будем готовиться к олимпийскому сезону.

– Совместно с тренером будете решать: выходить на пик формы к Играм или идти ровно весь Кубок мира?

– Тренером Маркусом Крамером пишется тренировочный план. По выполнению за нами следит Егор Сорин, его помощник. Общаемся и с самим Маркусом. Все корректируется индивидуально, отталкиваемся от самочувствия. Никто не думал, что получится выйти на два пика за этот сезона. Но получилось.

– Южная Корея – не самая лыжная страна. Необычный регион: пища, климат, часовые пояса. Не переживаете, как все сложится. Предолимпийскую неделю вы пропустили…

– В прошлом году мы не ездили в финский Лахти перед чемпионатом мира. А получилось взять там два золота и три серебра. Так что особо не заморачиваюсь. Не были в Корее – не беда. Значит, поедем уже на сами Игры...

Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». На чемпионате мира он выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км).

Всего по ходу сезона Устюгов одержал восемь побед.