Льюис Хэмилтон: Я не утолил свой чемпионский голод в прошлом году, так что он стал вдвое сильнее
Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» заявил, что хочет выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне сильнее, чем когда-либо до этого.
«Несколько последних лет у меня были фантастические битвы за
чемпионство, – приводит Crash.net слова 32-летнего
британца. – Я хочу выиграть чемпионат мира сильнее, чем когда-либо раньше. И
так как я не утолил свой голод в прошлом году, он стал вдвое сильнее.
После гонки в Австралии я отправился домой, хотя обычно остаюсь тренироваться в Азии в жаркую погоду. Теперь же я хочу остыть, отдохнуть и вернуться, чтобы биться за победу в следующей гонке. Я верю, что могу выиграть, и я хочу победить для команды и болельщиков».
Напомним, Хэмилтон занял второе место на Гран-при Австралии, пропустив вперед немца Себастьяна Феттеля на «Феррари». Второй этап сезона Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля в Шанхае.