В Сокольниках прошла церемония прощания с Валерием Глушаковым

Сегодня в Сокольники прошла церемония прощания с полузащитником «Спартака» семидесятых годов Валерием Глушаковым, сообщает официальный сайт красно-белых.

Глушаков начинал профессиональную карьеру в дубле «Спартака» в 1976 году, спустя год дебютировал в основном составе красно-белых, а в 1979-м внес свою лепту в победу спартаковцев в чемпионате СССР.

За 20 лет футбольной карьеры Глушаков успел поиграть как в России, так и за рубежом. С конца девяностых он работал тренером.

Валерий Глушаков ушел из жизни в среду на 59-м году жизни.

Проститься с ветераном «Спартака» в манеж красно-белых пришли друзья, партнеры по команде и одноклубники Валерия Николаевича разных поколений - Олег Романцев, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Мирзоян, Евгений Сидоров, Александр Кокорев, Сергей Новиков, Иван Варламов, Виктор Самохин, Дмитрий Комбаров, Юрий Дарвин, Андрей Афанасьев, Ренат Атауллин, Виктор Булатов, Василий Кульков, Юрий Иванов, Владимир Пчельников, другие ветераны футбола, а также простые болельщики.