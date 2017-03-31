Валерий Брагин: С юниорской сборной играли в полный контакт

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с юниорской сборной России (3:1) в Новогорске.

«В обеих командах сейчас определяется состав на участие в апрельских турнирах, и по самоотдаче и старанию к ребятам вопросов нет. Играли в полный контакт, все по-серьезному.

После матча мы объявили пятерым хоккеистам, что они в Словакию не летят, но шанс доказать свою нужность команде еще будет у всех. Совсем скоро традиционный турнир в Сочи, где просмотрим весь пласт кандидатов. Пока же остановили выбор на этих игроках.

Впереди матчи с ведущими европейскими командами, и посмотрим на их фоне, как хоккеисты покажут себя на уровне сборных, который отличается от того, к которому они привыкли в клубах», – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Напомним, с 1 по 6 апреля молодежная сборная России выступит на «Турнире пяти наций» в Словакии с участием Словакии, Финляндии, Чехии и команды «Ред Булл».