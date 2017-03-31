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Татьяна Тарасова: Пока не могу назвать Плющенко коллегой

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигурист Евгений Плющенко завершил карьеру.

- Я желаю ему удачи на новом поприще, у него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно. У него хорошая семья, жена во всем ему помогает. Думаю, что Плющенко - счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду. Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы. Я уверена, что у него все получится, - сказала Тарасова. 

Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз - чемпионом Европы. Фигурист участвовал в четырех Олимпиадах: в 2002 году он завоевал серебро, в 2006 году стал олимпийским чемпионом, в 2010-м еще раз стал серебряным призером, а в 2014-м - олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. 

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