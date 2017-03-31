«Краснодар» пустит болельщиков ЦСКА на гостевой сектор бесплатно

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт армейцев.

«По решению руководства ФК «Краснодар» билеты в сектор болельщиков ПФК ЦСКА на матч 22-го тура, который состоится 9 апреля в Краснодаре, будут бесплатными.

В связи с этим руководство ФК «Краснодар» обращается к болельщикам ПФК ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча», - говорится в сообщении ЦСКА.

Матч состоится 9 апреля. После 20 туров московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» занимает четвертую строчку.