Александр Гуськов: Путь к финалу соперников получился коротким, но трудным

Двукратный чемпион России Александр Гуськов – о трудностях, с которыми столкнулись «Магнитка» и СКА в плей-офф.

- Соперники на пути к финалу затратили всего по 13 матчей. Количество, конечно, смущает и удивляет. Но если посмотреть на содержание этих игр, то надо сделать вывод: дороги эти были ухабистыми. Возьмем СКА: в серии с «Динамо» у ворот Коскинена москвичи создали много голевых моментов. А если бы «Локомотив» удержал победный счет в первом матче серии? Борьба пошла бы по другому руслу.

«Магнитка» с «Ак Барсом» тоже не отдыхала, а играла с полным напряжением сил. В первом матче овертайм, в третьем – «сталевары» переломили ход борьбы в самой концовке. Казанцы действовали агрессивно, порой поддавливая чемпиона, заставив вратаря Кошечкина показать себя во всей красе.