«Металлург» не хочет переносить финал со СКА на более ранний срок

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин выступил против переноса матчей финальной серии Кубка Гагарина со СКА на более ранний срок.

- Мы уже реализовали билеты работникам металлургического комбината, которые работают посменно и специально планируют время для посещения домашних матчей финальной серии. Также 6 апреля запланирован большой концерт, по этой причине хоккейный дворец будет занят, - заявил Величкин.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» выиграл у казанского «Ак Барса» со счетом 4-0. Ранее СКА с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива». Первый финальный матч пройдет 8 апреля.