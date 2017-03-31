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«Металлург» не хочет переносить финал со СКА на более ранний срок

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин выступил против переноса матчей финальной серии Кубка Гагарина со СКА на более ранний срок.

- Мы уже реализовали билеты работникам металлургического комбината, которые работают посменно и специально планируют время для посещения домашних матчей финальной серии. Также 6 апреля запланирован большой концерт, по этой причине хоккейный дворец будет занят, - заявил Величкин.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» выиграл у казанского «Ак Барса» со счетом 4-0. Ранее СКА с тем же счетом выиграл серию у ярославского «Локомотива». Первый финальный матч пройдет 8 апреля.

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