«Ламборгини» Макгрегора эвакуировали в Дублине
Машину чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора эвакуировали в Дублине,
сообщает MMAjunkie.
28-летний ирландец нарушил правила парковки, оставив свой Lamborghini Huracan Avio на двойной желтой линии, что послужило причиной для эвакуации автомобиля.
Цена Lamborghini Huracan Avio – 200 тысяч долларов, и эта машина является уникальной в Ирландии.
На прошлой неделе Макгрегор заявил о том, что занялся бизнесом по импорту суперкаров в Ирландию.
Пока неизвестно, когда боец проведет свой следующий бой в UFC.
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