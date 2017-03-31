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«Ламборгини» Макгрегора эвакуировали в Дублине

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Машину чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора эвакуировали в Дублине, сообщает MMAjunkie.

28-летний ирландец нарушил правила парковки, оставив свой Lamborghini Huracan Avio на двойной желтой линии, что послужило причиной для эвакуации автомобиля.

Цена Lamborghini Huracan Avio – 200 тысяч долларов, и эта машина является уникальной в Ирландии.

На прошлой неделе Макгрегор заявил о том, что занялся бизнесом по импорту суперкаров в Ирландию.

Пока неизвестно, когда боец проведет свой следующий бой в UFC.

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