Александр Гуськов: У СКА богаче выбор исполнителей? Только по именам

Двукратный чемпион России Александр Гуськов – о составах финалистов Кубка Гагарина.

- Говорят, что у СКА богаче выбор исполнителей высокого класса. Я бы так не сказал. На бумаге, по именам, так, наверное, и есть. В третьем звене у Питера выходят два чемпиона мира, кандидата в сборную – Широков и Плотников. Молодой Барабанов и опытный Каблуков в разное время вызывались на этапы Евротура. Но и «Магнитка» располагает игроками высокой квалификации. Пока молчит Семин, который в финалах чемпионатов мира делал дубли. Косов забивал в седьмом матче финала-2014, а Тимкин сделал то же самое в прошлом году. Нельзя сбрасывать со счетов Платонова и Казионова-старше го с их богатым кубковым опытом.

Возможно, команда Знарка более вариативна. Но все это бумажные расклады.