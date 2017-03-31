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«Динамо» опубликовало эксклюзивные кадры из фильма про Яшина (видео)

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

На официальном сайте «Динамо» появились эксклюзивные кадры со съемочной площадки фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Молодого динамовца играет выпускник театрального института им. Бориса Щукина - Александр Фокин. Актера можно было увидеть на сцене театра Вахтангова, в Мастерской Петра Фоменко и в СТД на Страстном. 

В создании фильма «Мосфильму» помогают спортсмены общества «Динамо» и семья Яшина, в частности, его вдова Валентина Тимофеевна. 

Лев Яшин - обладатель «Золотого мяча» 1963 года, олимпийский чемпион Мельбурна-1956 и чемпион Европы 196 года. В составе московского «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР.  

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