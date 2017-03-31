«Динамо» опубликовало эксклюзивные кадры из фильма про Яшина (видео)

На официальном сайте «Динамо» появились эксклюзивные кадры со съемочной площадки фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Молодого динамовца играет выпускник театрального института им. Бориса Щукина - Александр Фокин. Актера можно было увидеть на сцене театра Вахтангова, в Мастерской Петра Фоменко и в СТД на Страстном.

В создании фильма «Мосфильму» помогают спортсмены общества «Динамо» и семья Яшина, в частности, его вдова Валентина Тимофеевна.

Лев Яшин - обладатель «Золотого мяча» 1963 года, олимпийский чемпион Мельбурна-1956 и чемпион Европы 196 года. В составе московского «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР.