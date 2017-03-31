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Арсен Венгер: «Арсенал» находится в той ситуации, когда не стоит искать легких оправданий

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о том, как разговоры о его будущем влияют на команду.

– Моя озабоченность относится к неудачным результатам команды и тем, что мы сейчас не на том месте, на котором хотели быть, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Но особенно меня озадачила последняя игра, так как мы сыграли не так, как нужно играть, если хочешь быть в числе лидеров премьер-лиги. Когда отвечаешь за результат, это не может не беспокоить, потому что уверенность исчезает быстро, а она необходима, чтобы хорошо играть в футбол. Важно быстро восстановить уверенность и желание команды.

– Вы уверены, что неопределенность с вашим контрактом не сказывается на результатах?
– Да, потому что это было бы легкое оправдание. Остаюсь ли я на два года или на десять лет, у меня будет одинаковая заинтересованность выиграть следующий матч. Я считаю, что мы в той позиции, когда
не стоит искать легкий оправданий. Наша работа – играть в футбол. Быть профессионалом – это играть в футбол на поле и не искать оправданий, которые вообще не являются проблемой за пределами поля.

Напомним, ранее Венгер заявил, что решение о его будущем уже принято и будет объявлено в нужное время.

«Арсенал» занимает шестое место в премьер-лиге. В воскресенье в 30-м туре «канониры» примут «Манчестер Сити» на «Эмирейтс».

Матч

Арсенал - Манчестер Сити

Место и дата

02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

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