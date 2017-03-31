Финал Кубка Гагарина начнется 8 апреля, СКА и «Металлург» начали продажу билетов
Хоккейный клуб СКА открыл продажу билетов для владельцев абонементов на домашние матчи финала Кубка Гагарина, которые состоятся 12 и 14 апреля.
Стоимость билетов составляет от 1500 до 5000 рублей. Остальные билеты поступят в продажу 3 апреля.
В Магнитогорске билеты стоят 850 до 2200 рублей.
Таким образом, сроки финала Кубка Гагарина, в котором встретятся магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА, не изменятся. Серия начнется в Магнитогорске 8 апреля, вторая встреча состоится 10 числа.
Пятый матч, если потребуется, пройдет 16 апреля в Магнитогорске, шестой - 18 апреля в Петербурге, седьмой - 20 апреля в Магнитогорске.
Напомним, согласно регламенту, сроки финальной серии могли быть сдвинуты из-за того, что обе команды завершили полуфиналы за четыре матча.