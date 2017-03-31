Александр Гуськов: Шестеркин – джокер Знарка
Двукратный чемпион России Александр Гуськов – о дуэли вратарских бригад в финале плей-офф.
- Роль голкиперов в плей-офф велика, это аксиома. Соперники могут гордиться вратарскими бригадами. У «Магнитки» не роняет планки Кошечкин, вытащивший год назад финальную серию с ЦСКА. Порой кажется, что Василий непробиваем. Коскинен тоже добавляет в плей-офф. Совсем недавно считалось, что он незаменимый. Но в третьем матче вышел Шестеркин и всех поразил. Сыграл так, будто завсегдатай плей-офф, а не дебютант. В четвертой игре серии с «Локомотивом» при счете 2:1 он вытащил несколько сложных шайб и во многом благодаря ему СКА сохранил победу. Шестеркин стал джокером Знарка.
Теперь тренены СКА стоят перед выбором – кому доверить ворота на старте финала. Если, конечно, у Коскинена нет проблем со здоровьем.
Дублер Кошечкина Самсонов – вратарь талантливый, еще год назад он подменял Василия в серии с «Автомобилистом»
На сегодня вратарская бригада СКА видится мне более вариативной. Потому что Знарок без тени сомнений может рассчитывать как на Коскинена, так и Шестеркина. А тренер «Магнитки» Воробьев тысячу раз подумает, прежде чем заменить Кошечкина и бросить в бой Самсонова.