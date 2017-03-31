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Александр Гуськов: Шестеркин – джокер Знарка

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный чемпион России Александр Гуськов – о дуэли вратарских бригад в финале плей-офф.

- Роль голкиперов в плей-офф велика, это аксиома. Соперники могут гордиться вратарскими бригадами. У «Магнитки» не роняет планки Кошечкин, вытащивший год назад финальную серию с ЦСКА. Порой кажется, что Василий непробиваем. Коскинен тоже добавляет в плей-офф. Совсем недавно считалось, что он незаменимый. Но в третьем матче вышел Шестеркин и всех поразил. Сыграл так, будто завсегдатай плей-офф, а не дебютант. В четвертой игре серии с «Локомотивом» при счете 2:1 он вытащил несколько сложных шайб и во многом благодаря ему СКА сохранил победу. Шестеркин стал джокером Знарка.

Теперь тренены СКА стоят перед выбором – кому доверить ворота на старте финала. Если, конечно, у Коскинена нет проблем со здоровьем.

Дублер Кошечкина Самсонов – вратарь талантливый, еще год назад он подменял Василия в серии с «Автомобилистом», а сейчас – с «Куньлунем». Но это не уровень финала конференции. В серьезных кубковых сшибках вратаря молодежной сборной пока не проверяли. Думается, это дело времени.

На сегодня вратарская бригада СКА видится мне более вариативной. Потому что Знарок без тени сомнений может рассчитывать как на Коскинена, так и Шестеркина. А тренер «Магнитки» Воробьев тысячу раз подумает, прежде чем заменить Кошечкина и бросить в бой Самсонова.

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