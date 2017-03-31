Молодежное первенство. 21-й тур. «Локомотив» обыграл «Уфу» и другие матчи
Результаты матчей 21-го тура молодежного первенства России.
Матч
Уфа (мол) - Локомотив (мол) - 1:3 (0:0)
Голы
Тугарев 53 (0:1). Дивеев 59 (1:1). Шаров 71 (1:2). Вагабов 76 (1:3).
Состав
Уфа (мол): Бородько (Ефимов, 66), Патрашко, Филин, Дивеев, Хазиев, Криворог, Зарипов, Егоров, Кутлусурин (Гумеров, 80), Емельянов (Власов, 36), Журавлёв (Виденеев, 69)
Локомотив (мол): Ковалёв, Рахмонов, Самохвалов (Магкеев, 32), Лапшов, Рыбчинский (Мурадов, 86), Куликов, Галанин (Вульфов, 78), Дорофеев (Шаров, 61), Чиканчи (Вагабов, 69), Лысов (Поярков, 81), Тугарев
Предупреждения:
Патрашко, 26; Криворог, 85 - Тугарев, 45; Рыбчинский, 62
Место и дата
31 марта 12:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
Матч
Анжи (мол) - Урал (мол) - 4:2 (2:2)2-й тайм
Голы
Алиев 3 (1:0). Юсупов 18 (1:1). Кузьмин 27 (2:1). Юсупов 41 (2:2). Агабалаев 54 (3:2 - пен.). Агабалаев 55 (4:2).
Место и дата
31 марта 13:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Арсенал (мол) - Томь (мол) - 0:1 (0:1)2-й тайм
Голы
Антух 11 (0:1).
Состав
Арсенал (мол): Левашов, Клементьев, Борисов, Доронин, Осипов, Рукас, Аджоев, Ивакин, Голуб, Мельников, Максумов
Томь (мол): Олифиренко, Карымов, Баблюк, Антух, Ильин, Лысков, Зорин, Огарев, Файзулин, Антипов, Рыков
Предупреждения:
Доронин, 21; Аджоев, 45 - Антух, 38; Ильин, 40
Судья:
Дмитрий Матвеев (Россия)
Место и дата
31 марта 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 12:00, Рубин, Онлайн-трансляция
Матч
ЦСКА (мол) - Крылья Советов (мол)
Место и дата
01 апреля 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 апреля 17:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Место и дата
02 апреля 13:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Спартак (мол) - Оренбург (мол)
Место и дата
02 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция