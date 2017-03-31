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Ткачев может продолжить карьеру в СКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев может начать следующий сезон в СКА, сообщает «Р-Спорт».

«Владимир Ткачев входит в сферу интересов СКА и в межсезонье может стать игроком клуба из Санкт-Петербурга.

С финансовой точки зрения «Ак Барсу» будет сложно повторить предложение СКА», – приводит агентство слова своего источника.

Напомним, действующий контракт 23-летнего форварда со СКА истекает 30 апреля, после чего он станет ограниченно свободным агентом.

Отметим, что главный тренер СКА Олег Знарок регулярно вызывал Ткачева в сборную России в нынешнем сезоне. Форвард «Ак Барса» сыграл на всех трех этапах Евротура и набрал 7 (3+4) очков в девяти матчах.

В нынешнем сезоне КХЛ Ткачев набрал 32 (15+17) очка в 58 матчах при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафа.

В 15 матчах плей-офф нападающий отметился 11 (2+9) очками за результативность показателем полезности «–3» и двумя минутами штрафа.

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