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«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Михаила Брюханова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Начальника управления Президента по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Михаила Брюханова.

Уважаемый Михаил Дмитриевич,

Вы много делаете для поддержки развития спорта в нашей стране, для формирования устойчивого будущего отечественной спортивной индустрии: активно участвуете в продвижении образовательных программ для спортсменов и будущих специалистов.Ваша помощь в создании нового, позитивного образа российского спорта по достоинству оценивается всеми профессионалами отрасли.

«Советский спорт» с удовольствием присоединяется ко всем, кто поздравляет Вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего Вам и Вашим близким.

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