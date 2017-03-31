«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Михаила Брюханова

«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Начальника управления Президента по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Михаила Брюханова.



Уважаемый Михаил Дмитриевич,



Вы много делаете для поддержки развития спорта в нашей стране, для формирования устойчивого будущего отечественной спортивной индустрии: активно участвуете в продвижении образовательных программ для спортсменов и будущих специалистов.Ваша помощь в создании нового, позитивного образа российского спорта по достоинству оценивается всеми профессионалами отрасли.



«Советский спорт» с удовольствием присоединяется ко всем, кто поздравляет Вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего Вам и Вашим близким.

