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«Молодежка» «Локомотива» обыграла «Уфу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Уфу» в матче 21-го тура молодежного первенства России.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. В составе «Локомотива» отличились Роман Тугарев, Иван Шаров и Ислам Вагабов. За «Уфу» забил Игорь Дивеев. 

После 21-го тура «Локомотив» занимает пятое место в первенстве молодежных команд, «Уфа» замыкает турнирную таблицу. 

Основные составы команд сыграют между собой в субботу.  

Матч

Уфа (мол) - Локомотив (мол) - 1:3 (0:0)

Голы

Тугарев 53 (0:1). Дивеев 59 (1:1). Шаров 71 (1:2). Вагабов 76 (1:3).

Состав

Уфа (мол): Бородько (Ефимов, 66), Патрашко, Филин, Дивеев, Хазиев, Криворог, Зарипов, Егоров, Кутлусурин (Гумеров, 80), Емельянов (Власов, 36), Журавлёв (Виденеев, 69)

Локомотив (мол): Ковалёв, Рахмонов, Самохвалов (Магкеев, 32), Лапшов, Рыбчинский (Мурадов, 86), Куликов, Галанин (Вульфов, 78), Дорофеев (Шаров, 61), Чиканчи (Вагабов, 69), Лысов (Поярков, 81), Тугарев

Предупреждения:

Патрашко, 26; Криворог, 85 - Тугарев, 45; Рыбчинский, 62

Место и дата

31 марта 12:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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