«Молодежка» «Локомотива» обыграла «Уфу»
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Уфу» в матче 21-го тура молодежного первенства России.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. В составе «Локомотива» отличились Роман Тугарев, Иван Шаров и Ислам Вагабов. За «Уфу» забил Игорь Дивеев.
После 21-го тура «Локомотив» занимает пятое место в первенстве молодежных команд, «Уфа» замыкает турнирную таблицу.
Основные составы команд сыграют между собой в субботу.
Матч
Уфа (мол) - Локомотив (мол) - 1:3 (0:0)
Голы
Тугарев 53 (0:1). Дивеев 59 (1:1). Шаров 71 (1:2). Вагабов 76 (1:3).
Состав
Уфа (мол): Бородько (Ефимов, 66), Патрашко, Филин, Дивеев, Хазиев, Криворог, Зарипов, Егоров, Кутлусурин (Гумеров, 80), Емельянов (Власов, 36), Журавлёв (Виденеев, 69)
Локомотив (мол): Ковалёв, Рахмонов, Самохвалов (Магкеев, 32), Лапшов, Рыбчинский (Мурадов, 86), Куликов, Галанин (Вульфов, 78), Дорофеев (Шаров, 61), Чиканчи (Вагабов, 69), Лысов (Поярков, 81), Тугарев
Предупреждения:
Патрашко, 26; Криворог, 85 - Тугарев, 45; Рыбчинский, 62
Место и дата
31 марта 12:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция