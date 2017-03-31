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«Динамо» хочет продлить контракт с Еременко

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов рассказал, что клуб начнет переговоры с вратарем Александром Еременко по поводу продления контракта после операции хоккеиста.

- Александр Еременко сейчас восстанавливается. У него сегодня-завтра должна быть операция, после которой мы будем разговаривать, - сказал Сафронов ТАСС. 

Срок контракта 36-летнего Еременко истекает в апреле. В текущем сезоне вратарь провел за «Динамо» 47 матчей, из них 10 - в плей-офф КХЛ. 

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