Александр Гуськов: У финалистов спецбригады равны

Двукратный чемпион России Александр Гуськов сравнивает действия «Магнитки» и СКА в численном неравенстве.

- Считаю, что соперники по финалу располагают примерно равными бригадами большинства. У «Металлурга» - это звено Коваржа с защитниками Ли и Антипиным, с СКА – тройка Шипачева с Ковальчуком на позиции защитника, плюс Херсли или Белов. Если к финалу вернется Войнов, это станет серьезным усилением.

Что касается вторых бригад, то и здесь паритет. Дацюка достойно заменил Коскиранта, умело работающий на пятачке. У «Магнитки» звено Осалы тоже может «нарисовать» гол, а если расчехлит клюшку Семин, то эта пятерка станет еще опаснее.

Меня приятно удивило меньшинство СКА. Команда Знарка в меньшинстве ничего не пропускает. Тот же Кетов может взять шайбу и сохранять ее секунд 20-30. «Магнитка» тоже славится киллерами штрафного времени – Платоновым, Казионовым-старш им, неплох в меньшинстве и Калетник.