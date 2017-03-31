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Ульянов покинул юношескую сборную России

Источник:  РФСКомментарии

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Дмитрий Ульянов по соглашению сторон завершил работу в Российском футбольном союзе.

«РФС благодарит Дмитрия Ульянова за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Напомним, что с 21 по 26 марта в Венгрии юношеская сборная России под руководством Ульянова принимала участие в элитном раунде чемпионата Европы (U-17) и не смогла завоевать путевку в финальный турнир.

Россия сыграла вничью с Норвегией (2:2) и Израилем (0:0), а также проиграла Венгрии (1:2), заняв в итоге четвертое место.

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