Канадцы Вирчу/Мойр обновили мировой рекорд в коротком танце

Канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр обновила собственный мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на чемпионате мира в Хельсинки.

За свой прокат фигуристы набрали 82,43 балла. Прежнее их достижение было установлено в декабре 2016 года в финале Гран-при в Марселе и составляло 80,50 очка.

Лучший результат в коротком танце из российских спортсменов принадлежит Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву - на чемпионате Европы-2017 они набрали 76,18 баллов.