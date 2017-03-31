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Чемпионат и первенство Москвы по тайскому боксу пройдет с 7 по 9 апреля в УСК «Крылья советов»

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Чемпионат и первенство Москвы по тайскому боксу пройдет с 7 по 9 апреля в УСК «Крылья советов» (Ленинградский проспект, 24а). 

9 апреля, наряду с финальными боями Чемпионата и первенства Москвы, пройдет несколько профессиональных поединков по тайскому боксу. Прямую трансляцию этого дня соревнований будет вести телеканал Матч! Боец. Начало трансляции в 16.30 по московскому времени.

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