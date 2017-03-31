«Метрострой» завершил работы по адаптации стадиона на Крестовском острове к Кубку конфедераций

Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове компания «Метрострой» объявила о завершении работ по адаптации арены к Кубку конфедераций.

«31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключенным Комитетом по строительству и ОАО «Метрострой» в декабре прошлого года.

В части адаптации объекта к проведению Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму три миллиарда рублей.

Учитывая большой объем закупки и поставки дополнительного специализированного оборудования различного назначения и сжатые сроки, выделенные на его монтаж и пусконаладку, было принято решение заказать большую часть оборудования у иностранных поставщиков, зарекомендовавших себя многолетним опытом работы на рынке подобного оборудования. Данное решение позволило выполнить работы в соответствии со всеми требования FIFA, городских и федеральных силовых ведомств.

ОАО «Метрострой», как генподрядчик завершения строительства и адаптации стадиона в западной части Крестовского острова, закончил свои работы. В ближайшее время городскими службами, FIFA, АНО «Оргкомитет «Россия-2018», АНО «Арена-2018», ФК «Зенит», продолжится подготовка к мероприятиям, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в ближайший месяц, а именно: Фестиваль света 22 апреля и первый футбольный матч с участием клуба «Зенит» 23 апреля 2017 года. Также продолжается подготовка к проведению матчей Кубка конфедераций, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года», – говорится в заявлении на официальном сайте «Метростроя».

Напомним, 17 июня стадион на Крестовском острове примет матч открытия Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией. Кроме того, на групповом этапе на арене пройдут матчи Камерун – Австралия (22 июня) Новая Зеландия – Португалия (24 июня).

Кроме того, 2 июля на «Крестовском» состоится финал турнира.