Петров проведет сезон-2017 в составе Manor
Пилот программы SMP Racing Виталий Петров примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в сезоне-2017 в составе британской команды Manor.
«Наконец-то могу сообщить, что проведу гоночный сезон-2017 в команде Manor и продолжу свои выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость! Мы очень долго шли к этому сотрудничеству, и благодаря Борису Романовичу Ротенбергу, команде SMP Racing все получилось! С нетерпением жду начала сезона, где постараюсь приложить все усилия для достижения максимального результата! Также большое спасибо всем болельщикам, которые поддерживают меня и ждут моего возвращения на гоночную трассу», - написал Петров в Instagram.
Прошу прощения, что от меня долго не было новостей по поводу дальнейших выступлений 🙏 Но сегодня наконец-то могу сообщить, что проведу гоночный сезон 2017 в команде Manor и продолжу свои выступления в Чемпионате мира по гонкам на выносливость!! Мы очень долго шли к этому сотрудничеству, и благодаря Борису Романовичу Ротенбергу, команде SMP Racing всё получилось!! С нетерпением жду начала сезона, где постараюсь приложить все усилия для достижения максимального результата!! Также большое спасибо всем болельщикам, которые поддерживают меня и ждут моего возвращения на гоночную трассу! I'm pleased to announce that I will join the team Manor for the 2017 FIA WEC. I want to thank the SMP Racing program and personally Boris Rotenberg for their support. Also thanks to all my fans, who were eagerly awaiting my further participation in the championship. Together we are looking forward to the first race of the season.
В 2016 году Петров уже выступал в этом чемпионате за рулем российского спортпрототипа BR01. Важнейшим успехом сезона стал подиум в марафоне «24 часа Ле Мана», когда российский экипаж команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Виктора Шайтара и Кирилла Ладыгина завоевал бронзу по итогам этой суточной гонки.