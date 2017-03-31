Петров проведет сезон-2017 в составе Manor

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в сезоне-2017 в составе британской команды Manor.

«Наконец-то могу сообщить, что проведу гоночный сезон-2017 в команде Manor и продолжу свои выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость! Мы очень долго шли к этому сотрудничеству, и благодаря Борису Романовичу Ротенбергу, команде SMP Racing все получилось! С нетерпением жду начала сезона, где постараюсь приложить все усилия для достижения максимального результата! Также большое спасибо всем болельщикам, которые поддерживают меня и ждут моего возвращения на гоночную трассу», - написал Петров в Instagram.

В 2016 году Петров уже выступал в этом чемпионате за рулем российского спортпрототипа BR01. Важнейшим успехом сезона стал подиум в марафоне «24 часа Ле Мана», когда российский экипаж команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Виктора Шайтара и Кирилла Ладыгина завоевал бронзу по итогам этой суточной гонки.