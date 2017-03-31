Квартальнов вернется в «Сибирь» или сделает перерыв в тренерской карьере

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов либо вернется в «Сибирь», либо на год сделает паузу в своей тренерской карьере.

«Сибирь» находится без главного тренера после того, как с клубом расторг контракт белорусский специалист Андрей Скабелка.

- Квартальнова в «Ак Барсе» не будет. Он либо вернется в «Сибирь», либо сделает паузу на год, - сообщил источник ТАСС.

Ранее появилась новость, что Квартальнов может возглавит «Ак Барс». Зинэтула Билялетдинов перейдет на руководящую должность.



Напомним, Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года и руководил командой три сезона. В 2015 году красно-синие выиграли регулярный чемпионат и завоевали золотые медали чемпионов России, а в плей-офф дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему обладателю Кубка Гагарина СКА. В следующем сезоне к победе в регулярке ЦСКА добавил выход в финал плей-офф, где в семи матчах уступил «Магнитке».

С 2012 по 2014 годы Квартальнов возглавлял «Сибирь».