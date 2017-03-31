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Александр Жулин: Технически и эмоционально прокат был очень хороший

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин прокомментировал выступление российских спортсменов в коротком танце  на чемпионате мира в Хельсинки.

- С прокатом все было хорошо. С уровнями (сложности) плохо. Почему? Мне непонятно. Это вопрос к судьям. Технически и эмоционально прокат был очень хороший, - передает слова Жулина «Р-Спорт».

Напомним, что коротком танце Боброва и Соловьев набрали 76,18 баллов.

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