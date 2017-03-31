Александр Жулин: Технически и эмоционально прокат был очень хороший

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Ксения Столбова: Это не наш результат, который мы можем показывать Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, поделилась своими впечатлениями от выступления на чемпионате мира в Хельсинки.

Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

Владимир Морозов: Мы очень счастливы, что завоевали бронзовую медаль Российский фигурист Владимир Морозов поделился впечатлениями после выступления на чемпионате мира в Хельсинки. Напомним, что он вместе с Евгенией Тарасовой завоевал бронзовую медаль в парном катании.

Тарасова и Морозов завоевали бронзу на чемпионате мира, победили китайцы Суй и Хань На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в парном катании. Итоговую победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань.

Ксения Столбова: Будем работать дальше Российская фигуристка Ксения Столбова поделилась впечатлениями после произвольной программы в паре с Федором Климовым на чемпионате мира в Хельсинки (Финляндия).

Евгений Плющенко: Сейчас Коляде и Ковтуну надо выложиться в произвольной программе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна в короткой программе на проходящем в Хельсинки чемпионате мира.

Тень отца Евгения над «Хартвалл Ареной». О короткой программе у мужчин Корреспондент «Советского спорта» рассказывает о короткой программе у мужчин на чемпионате мира в Хельсинки.

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Максим Ковтун: На разминке я заходил на четверной сальхов, но что-то пошло не так Российский фигурист Максим Ковтун выразил надежду, что травма, полученная им на разминке перед короткой программой на чемпионате мира в Хельсинки, окажется несерьезной.

Михаил Коляда: Стараюсь не думать об олимпийской квоте, чтобы не отвлекаться Российский фигурист Михаил Коляда оценил свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки.

Инна Гончаренко: На данный момент Ковтун не планирует сниматься с соревнований Тренер Максима Ковтуна Инна Гончаренко рассказала журналистам, что российский спортсмен не собирается сниматься с соревнования на чемпионате мира.

Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Коляда – седьмой, Ковтун – десятый На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершилась короткая программа в одиночном катании у мужчин. Лидирует испанский фигурист Хавьер Фернандес.

Тамара Москвина: Короткая программа Тарасовой/Морозова оставила прекрасное впечатление Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала короткую программу российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выступающих в парном катании, на чемпионате мира в Хельсинки.

Алексей Мишин: Медведеву может остановить только форс-мажор Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил шансы фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

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