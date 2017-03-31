Александр Жулин: Технически и эмоционально прокат был очень хороший
Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин прокомментировал выступление российских спортсменов в коротком танце на чемпионате мира в Хельсинки.
- С прокатом все было хорошо. С уровнями (сложности) плохо. Почему? Мне непонятно. Это вопрос к судьям. Технически и эмоционально прокат был очень хороший, - передает слова Жулина «Р-Спорт».
Напомним, что коротком танце Боброва и Соловьев набрали 76,18 баллов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически