Киберспортивная организация ELEAGUE номинирована на спортивную премию «Эмми» в категории «Выдающийся студийный дизайн» за оформление студии, в которой проходили съемки турниров по CS:GO и Street Fighter V.





На награду в этой номинации также претендуют студии, в которых снимали программы Олимпиады в Рио (NBC), Чемпионата Европы по футболу 2016 (ESPN), а также спортивные передачи FOX NFL Sunday (FOX) и Mike & Mike (ESPN2).



Церемония награждения 38-й спортивной премии «Эмми» пройдет 9 мая в Нью-Йорке.



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