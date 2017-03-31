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КХЛ не будет переносить сроки проведения финальной серии Кубка Гагарина

Источник:  КХЛКомментарии

Континентальная хоккейная лига не намерена переносить сроки проведения финальной серии Кубка Гагарина.

«КХЛ приняла решение провести финальную серию Кубка Гагарина сезона 2016/2017 в ранее запланированные сроки.

Клубы-участники официально не обращались в КХЛ с предложением о переносе дат матчей финала. Также Лига приняла во внимание то, что пауза дает возможность восстановиться травмированным хоккеистам. Это позволит болельщикам увидеть на льду лучших игроков команд-финалистов.

Помимо этого, сетка вещания российских и международных телеканалов, транслирующих матчи Кубка Гагарина, сверстана с учетом запланированных сроков проведения финальной серии. Ее изменение приведет к возникновению логистических и иных проблем, связанных с производством и трансляцией матчей», - говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, что в финале встретятся магнитогорский «Металлург», переигравший в полуфинальной серии турнира казанский «Ак Барс» со счетом 4-0, и питерский СКА, с таким же счетом одолевший в 1/2 финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив».

Первые два матча серии пройдут в Магитогорске, затем команды переедут в Санкт-Петербург.

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