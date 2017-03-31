КХЛ не будет переносить сроки проведения финальной серии Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига не намерена переносить сроки проведения финальной серии Кубка Гагарина.

«КХЛ приняла решение провести финальную серию Кубка Гагарина сезона 2016/2017 в ранее запланированные сроки.

Клубы-участники официально не обращались в КХЛ с предложением о переносе дат матчей финала. Также Лига приняла во внимание то, что пауза дает возможность восстановиться травмированным хоккеистам. Это позволит болельщикам увидеть на льду лучших игроков команд-финалистов.

Помимо этого, сетка вещания российских и международных телеканалов, транслирующих матчи Кубка Гагарина, сверстана с учетом запланированных сроков проведения финальной серии. Ее изменение приведет к возникновению логистических и иных проблем, связанных с производством и трансляцией матчей», - говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, что в финале встретятся магнитогорский «Металлург», переигравший в полуфинальной серии турнира казанский «Ак Барс» со счетом 4-0, и питерский СКА, с таким же счетом одолевший в 1/2 финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив».

Первые два матча серии пройдут в Магитогорске, затем команды переедут в Санкт-Петербург.

