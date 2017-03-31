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Александр Усик: Мне нужны еще три пояса

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Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что он ставит перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира.

«У меня есть планы, естественно, но давайте пока побоксируем здесь (в первом тяжелом весе) - здесь есть хорошие бойцы, с которыми нужно побоксировать, а потом уже думать о хэвивэйте. Мне нужны еще три пояса. Цель у меня - стать абсолютным чемпионом мира», - цитирует Усика boxingnews.com.ua.

Напомним, что Усик 8 апреля проведет защиту чемпионского титула в поединке с американцем Майклом Хантером.


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